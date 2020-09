Nord Macedonia-Serbia: premier macedone Zaev, presto accordo su nuovo confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord riavvierà presto i colloqui con la Serbia per l'apertura del nuovo valico di confine Lojane-Moratovac. Lo ha reso noto il primo ministro macedone, Zoran Zaev, secondo quanto riferisce la stampa locale. Zaev ha precisato che il tema sarà discusso nel prossimo incontro bilaterale con le autorità di Belgrado. ((L'ex premier) Oliver Spasovski ha formato gli accordi durante il precedente governo ma la maggior parte delle attività infrastrutturali sono state sospese a causa della pandemia. Credo che useremo il prossimo incontro bilaterale con la Serbia per mettere il punto in agenda"", ha detto Zaev. (segue) (Mas)