Ucraina: bozza legge di bilancio, 583 milioni di euro per la lotta al Covid-19

- Nella bozza della legge di bilancio 2021 dell'Ucraina, appena approvata dal governo di Kiev, 19,4 miliardi di grivnie (circa 583 milioni di euro) saranno destinati alla lotta contro il Covid-19. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il ministro delle Finanze, Serhiy Marchenko, come riportato dall'agenzia "Ukrinform". "Sappiamo che si tratta di un obiettivo prioritario, dunque stiamo dando particolare attenzione alla questione. L'ammontare dei fondi per la lotta al Covid-19 è abbastanza sostanzioso, 19,4 miliardi di grivnie", ha detto Marchenko, precisando che 15,8 miliardi della moneta locale saranno destinati al programma di garanzia medica, 2,6 miliardi andranno all'acquisto del vaccino e 1 miliardo sarà dedicato alla prevenzione nelle scuole. Secondo Marchenko, la spesa per rafforzare il sistema sanitario, così come definita nella bozza di legge di bilancio per il prossimo anno, varrà il 4,2 per cento del prodotto interno lordo del paese. Il progetto di legge è ora atteso per la ratifica finale in parlamento. (Res)