Difesa: Spagna, ministra Robles visita fabbrica di Trubia che produce 248 VCR 8x8 "Dragon"

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, accompagnata dal sottosegretario di Stato, Esperanza Casteleiro, e dal capo di Stato maggiore dell'Esercito (Jema), il generale Francisco Javier Varela, ha visitato oggi la fabbrica d'armi di Trubia (nelle Asturie) per conoscere il lavoro svolto da questo centro nell'ambito del programma di produzione di 348 veicoli da combattimento su ruote VCR 8x8 "Dragon", progettato per modernizzare le capacità dell'esercito spagnolo, con un investimento di oltre 2 miliardi di euro. La produzione di questi mezzi circa 900 posti di lavoro diretti e 4.500 indiretti fino al 2023. "Le Asturie sono un motore per la Spagna", ha dichiarato Robles nel corso di un breve intervento. (Spm)