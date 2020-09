Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), nuovo sistema tassazione Irpef renderebbe più continuo versamento imposte dirette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sistema per la tassazione Irpef per le partite Iva e per cassa potrebbe essere rivolto ad imprese minori in contabilità semplificata e alle persone fisiche in regime forfettario, con una possibile estensione anche ai lavoratori autonomi. Così il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera sull’individuazione delle priorità per l’utilizzo del Recovery fund. “Gli elementi di questo nuovo sistema potrebbero essere, ad esempio, la deducibilità totale degli investimenti in beni strumentali al posto degli attuali ammortamenti, l’introduzione di un sistema di liquidazione periodica delle imposte sui redditi agganciato all’andamento della cassa: tale modello renderebbe più continuo nell’arco dell’anno il versamento delle imposte dirette”, ha spiegato. (Ems)