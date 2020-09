Sport: assessore Roma, online avviso pubblico per contributi per promozioni ed eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi destinati alla promozione sportiva relativo a eventi organizzati da Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, al massimo due eventi per federazione da svolgersi tassativamente entro il 31 dicembre 2020. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Dovrà essere soddisfatto - precisa la nota - almeno uno dei seguenti requisiti: interesse internazionale e/o inseriti all'interno di calendari internazionali; interesse nazionale e/o inseriti all'interno di calendari nazionali; partecipazione di atleti di interesse olimpico provenienti da più nazioni; partecipazione di atleti proveniente da tutto il territorio nazionale; prove di campionato regionale, nazionale, europeo o mondiale. Il finanziamento si inserisce nel quadro della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione di Roma Capitale per l'anno 2020 destinate alla promozione sportiva nell'ottica di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche dirette alla promozione di eventi e manifestazioni sportive. Diverse federazioni sportive nazionali, infatti, hanno inviato ufficialmente una richiesta di sostegno economico a Roma Capitale per la realizzazione di eventi sportivi nella seconda metà del 2020 ed è possibile reperire tutte le informazioni sul sito del Comune di Roma. (segue) (Com)