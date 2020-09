Sport: assessore Roma, online avviso pubblico per contributi per promozioni ed eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento di tali eventi sportivi cui sono destinati i contributi, fa sapere l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini, Daniele Frongia, ha lo scopo di promuovere lo sport e diffondere anche l'immagine di Roma sportiva, di cui si conferma capitale di indiscusso successo con una offerta di eventi sportivi internazionali di altissimo livello, ultimo dei quali la "Roma Riparte – Riparti Roma" disputata ieri, la prima grande manifestazione di corsa su strada in Italia dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19. "L'auspicio - sottolinea Frongia - è che possa contribuire a una ripresa di tutto il movimento con un effetto traino sugli altri eventi sportivi, anche minori, che purtroppo a causa della pandemia e delle misure restrittive e di sicurezza non sono stati realizzati. L'avviso pubblico di promozione sportiva rientra nell'erogazione di contributi previsti dal 'Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi ed attività di interesse di Roma Capitale', quarto regolamento sportivo approvato dalla nostra amministrazione oltre - conclude - al Regolamento impianti sportivi di Roma Capitale, il Regolamento degli impianti municipali e il Regolamento eventi sportivi su strada". Il Campidoglio ricorda che per gli enti di promozione sportiva, per le società e associazioni sportive sono sempre valide le richieste di contributo da presentare nell'anno precedente a quello di realizzazione dell'evento. (Com)