Umbria: Lega, registro tumori non sarà cancellato, da Pd opposizione strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico in Umbria continua a contraddistinguersi per una opposizione vuota, sciatta, inconcludente e strumentale". Così in una nota hanno replicato alle polemiche sul tema del registro tumori i consiglieri regionali Lega Umbria, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini, Daniele Nicchi, Paola Fioroni, Francesca Peppucci, Valerio Mancini, Daniele Carissimi, Enrico Melasecche: "Ancora una volta appare chiaro il tentativo di nascondere tutti gli errori del passato addossando la colpa alla Lega e al nuovo governo. L'assessore Coletto ha già spiegato che il registro tumori non verrà cancellato, al contrario di quanto voleva fare la giunta Marini a guida Pd che, nel 2017, ha ridotto i fondi da 560mila a 180mila euro". I leghisti hanno aggiunto: "Tutto questo gli attuali esponenti regionali del Partito democratico, ultimi reduci di una politica basata solo su spot, bugie e strumentalizzazioni, prima sul covid, poi sui disabili e adesso sui malati per tumore, non dicono. L'assessore Coletto si è preso un impegno e quell'impegno sappiamo che lo porterà avanti fino alla fine e che il lavoro svolto in questi anni da ricercatori e medici non andrà cancellato con un colpo di spugna come vogliono far credere certi personaggi". (segue) (Ren)