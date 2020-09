Fondi Lega: prestanome a pm, a commercialista arrestato incarico di vendere sede via Bellerio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Scillieri, il commercialista finito agli arresti domiciliari lo scorso giovedì, "si vantava delle amicizie che aveva con Di Rubba e altri esponenti locali della Lega, tanto da aver ricevuto un incarico per cercare di vendere la sede della Lega di via Bellerio". Lo ha dichiarato in un interrogatorio del 29 luglio ai pm di Milano, Luca Sostegni, arrestato per il suo presunto coinvolgimento come prestanome nell'inchiesta sul caso della Lombardia film commission. "Ricordo - ha aggiunto il liquidatore della 'Paloschi srl' - che c'era fretta di concludere l'operazione perché trattandosi di un immobile di proprietà della Lega Nord, si correva il rischio del sequestro dalla Procura di Genova, in relazione alle indagini per la truffa sui rimborsi elettorali".(Rem)