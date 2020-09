Referendum: Pichetto (FI), no a ennesimo colpo di mano del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del dipartimento Finanze e bilancio, annuncia che voterà no al Referendum sul taglio dei parlamentari. "Sono stato uno dei 71 firmatari che presentarono la richiesta di celebrare il referendum e nella seconda votazione non ho votato a favore, così come altri colleghi, creando le premesse per il ricorso al referendum - spiega in una nota -. Ora la parola va data agli italiani. Bisogna ricordare che la nostra Costituzione rappresenta quella cornice all'interno della quale è stato possibile consentire all'Italia di diventare fino alla quinta potenza mondiale, e permettere alle famiglie italiane di crescere nel benessere. Va detto No al tentativo del M5s, attraverso l'ennesimo colpo di mano a beneficio della propaganda, di desertificare e spersonalizzare la rappresentanza parlamentare, allontanandola sempre di più dagli elettori".(Com)