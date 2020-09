Speciale infrastrutture: Cina-Svizzera, 70mo anniversario relazioni, scambio messaggi fra presidenti Xi e Sommaruga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2007, la Svizzera è stata tra i primi paesi europei a riconoscere lo status di economia di mercato della Cina; nel 2013 è diventato il primo paese dell'Europa continentale a firmare un accordo di libero scambio con la Cina; nel 2015 è diventato uno dei primi membri europei della Banca Asiatica d'Investimento per le Infrastrutture. "L'apertura non è stata solo la chiave del successo economico della Cina negli ultimi quattro decenni, ma ha anche svolto un ruolo decisivo nel far avanzare i legami Cina-Svizzera", ha detto Regazzoni. Secondo quanto riferisce "Xinhua", il volume degli scambi bilaterali è ammontato a oltre 31,8 miliardi di dollari nel 2019, rispetto ai circa sei milioni di dollari quando Cina e Svizzera hanno stabilito relazioni diplomatiche. La Cina è ora il terzo partner commerciale della Svizzera, il terzo per le esportazioni e il sesto per le importazioni. "Le aziende svizzere non cercano solo forza lavoro a basso costo come avrebbero potuto fare in passato, ma stanno facendo ricerche di alto livello in Cina e per la Cina", ha spiegato l'ambasciatore. L'ambasciatore svizzero ha espresso l'auspicio che si riprendano al più presto gli scambi tra le persone, in modo da facilitare gli scambi commerciali e la cooperazione all'innovazione. (Cip)