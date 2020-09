Aerospazio: Commissione Ue, domani voto su direttore Gsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani il voto per definire il nuovo direttore dell'Agenzia del sistema europeo globale di navigazione satellitare (Gsa), l'agenzia che sostiene l'obiettivo dell'Unione europea di massimizzare il ritorno sugli investimenti in sistemi globali di navigazione via satellite (Gnss) in termini di benefici per gli utilizzatori, crescita economica e competitività. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Sonya Gospodinova. Secondo le procedure, "la Commissione europea ha inviato una lista di candidati selezionati all'Agenzia" e ora "sta al Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia prendere la decisione. Il Consiglio è composto da membri degli Stati membri, da membri dell'Agenzia e da membri della Commissione. Il voto si terrà domani", ha detto. (Beb)