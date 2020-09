Trasporti: commissione Lazio approva servizi minimi tpl, Patané (Pd) "più efficienza ed equità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna della commissione Trasporti della Regione Lazio ha approvato all'unanimità lo schema di delibera della Giunta relativo ai servizi minimi garantiti di trasporto pubblico locale, "grazie al quale possiamo assicurare a tutti i comuni maggiore efficienza ed equità". Lo dichiara il presidente della commissione alla Pisana Eugenio Patané (Pd). "Con l'approvazione di questo schema di delibera – spiega Patané - la Regione Lazio realizza un obiettivo storico, che solo qualche tempo fa poteva sembrare utopistico: fare in modo che nei servizi di tpl non ci siano più comuni di serie A e di serie B, ossia territori non serviti o poco serviti e altri con un eccesso di chilometraggio. Mi preme sottolineare che l'atto approvato oggi è il frutto della partecipazione e delle osservazioni degli amministratori locali interessati, auditi nel corso di otto sedute di commissione, e di uno studio approfondito dell'Università La Sapienza che ringraziamo, insieme alla direzione regionale e all'assessore Mauro Alessandri, per aver accompagnato e supportato il percorso di approvazione, proficuo e partecipato, in tutti questi mesi".(Rer)