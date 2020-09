L'accordo di Israele con Emirati e Bahrein "corona" il piano di Trump in Medio Oriente: il commento di Frattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 15 settembre, Washington sarà teatro della firma di due storici accordi che Israele firmerà con gli Emirati Arabi Uniti e con il Bahrein. A poco meno di due mesi dalle elezioni statunitensi, il presidente Donald Trump consegue un risultato - l’avvicinamento ufficiale tra storici alleati degli Usa in Medio Oriente - a cui ha lavorato sin dall’inizio del suo mandato. La prima visita ufficiale nel maggio del 2017 è stata proprio a Riad e nel dicembre dello stesso anno ha annunciato il trasferimento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. La firma degli accordi, da un lato apre la via a una nuova fase di normalizzazione delle relazioni diplomatiche con altri paesi arabi, dall’altra contribuisce a isolare l’Iran - già provato dalle sanzioni e dall’impatto del coronavirus - e il cosiddetto corridoio sciita, arginando anche il ruolo di un’alleanza tra Teheran e Pechino.Gli accordi saranno firmati dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein saranno rappresentati alla cerimonia della firma dai rispettivi ministri degli Esteri, Abdullah bin Zayed Al Nahyan e Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Il raggiungimento di un’intesa tra Israele e paesi del Golfo “non nasce ieri. Era un’azione preparata da molto tempo attraverso contatti negoziali”, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Franco Frattini, presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi), già ministro degli Esteri italiano. “L’amministrazione Trump sin dal primo giorno ha mirato da una parte a ricostruire il rapporto con Netanyahu, che nel secondo mandato di Barack Obama si era molto perduto, ma dall’altro a lavorare per ‘compensare’ questa situazione con una riaffermazione degli storici rapporti con i paesi del Golfo”, ha affermato il magistrato italiano, attuale presidente di sezione del Consiglio di Stato.L’ex titolare della Farnesina ha ricordato che “che la prima visita di Stato di Trump è stata a Riad. E’ stato un messaggio estremamente forte. Trump e Pompeo hanno lavorato da subito per far pesare la loro autorevolezza su quei paesi del Golfo che erano da sempre i meno ostili e i meno aggressivi rispetto a Israele”. Inoltre, “è noto che l’America ha sempre cercato di promuovere una normalizzazione”, ha aggiunto Frattini, ricordando come “da tempo vi fossero dei contatti tra israeliani ed emiratini su temi commerciali e consultazioni”. Lo scopo della normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi ha come “ragione di fondo” quella di “esercitare pressione sull’Iran”. “Normalizzando i rapporti tra Israele e alcuni degli Stati del Golfo si esercita pressione sull’Iran, che è in fondo il nemico comune rispetto a Israele ed Emirati”, ha evidenziato il presidente della Sioi.Un altro aspetto che è emerso dopo l’annuncio della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati è “una compiacenza tollerante dei sauditi, anche se loro questo passo non sono pronti a farlo”, ha spiegato Frattini. Il diplomatico ha sottolineato come il volo inaugurale da Tel Aviv ad Abu Dhabi lo scorso fine agosto abbia sorvolato il territorio saudita. “L’autorizzazione (al sorvolo) è un segnale politico”, ha spiegato. Il diplomatico è intervenuto anche sulle caratteristiche del paese del Golfo che per primo ha annunciato la formalizzazione delle relazioni diplomatiche. “Gli emiratini sono probabilmente il paese più pragmatico della regione e che ha più dinamicità, visto il ruolo che Sheikh Muhammed (bin Zayed Al Nahyan), principe ereditario, esercita sui paesi vicini e l‘influenza personale su Mohamed bin Salman (il principe ereditario saudita), oltre alla forte influenza sul Bahrein”, ha affermato. In questo quadro, “non mi meraviglia che gli emiratini siano stati i primi”, ha detto Frattini, ricordando che nel 2018 è stata proprio Abu Dhabi “a ripensare alle relazioni con Damasco”. Gli accordi che verranno firmati domani “coronano una serie di azioni che sin da primo viaggio di Trump a Riad avevano questo obiettivo storico”. Frattini ha ricordato come a livello diplomatico le richieste da parte di Israele ruotassero sempre intorno alla volontà di sfuggire all’isolamento.Gli accordi che verranno firmati domani fanno degli Emirati e del Bahrein il terzo e il quarto paese arabo a normalizzare le relazioni con Israele, dopo gli accordi di pace del 1979 con l’Egitto e del 1994 con la Giordania. L’accordo “è positivo per l’intero Medio Oriente”, ha spiegato Frattini, ma “è evidente che porterà irrigidimento, ma anche pressione sull’Iran che sta soffrendo molto per le sanzioni ma anche per la disastrosa gestione Covid”. In futuro altri paesi, come l’Oman, il Kuwait e il Marocco, potrebbero normalizzare le relazioni con lo Stato ebraico perché vi è “una comprensione che una normalizzazione dei rapporti giova a loro”, perché un “rischio può venire dall’Iran e non da Israele”.A livello geopolitico, infine, il diplomatico è intervenuto anche sull’accordo Iran-Cina di 25 anni. “E’ evidente che quanto più l’Iran non è più in grado di fare da solo (sostenere Hezbollah), l’accordo con paese terzi come la Cina impressiona molto i paesi sunniti dell’area”, ha affermato. Il presidente della Sioi ha aggiunto: “Quando l’Iran si accorda con la Cina le cose cambiano. A maggior ragione serve un accordo con Israele e così si chiude un fronte nel migliore dei modi”. In conclusione, Frattini ha sul negoziato per la normalizzazione delle relazioni con altri paesi arabi “gli americani mantengono il dominio assoluto”.Gli accordi che verranno firmati domani non sono stati accolti favorevolmente dalla Lega araba e da alcun paesi della regione. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) e il movimento palestinese Hamas hanno entrambi condannato l'accordo di normalizzazione tra Israele e Bahrein, definendolo un'altra "pugnalata alle spalle" da parte di uno Stato arabo e un atto di "aggressione" contro il loro popolo. L'accordo è stato "una pugnalata alle spalle della causa palestinese e del popolo palestinese", come l'accordo Emirati Arabi Uniti-Israele annunciato il mese scorso, ha detto in una dichiarazione Ahmad Majdalani, ministro degli Affari sociali dell'Anp. "Questa è un'altra pugnalata alle spalle della causa palestinese, del popolo palestinese e dei suoi diritti", ha fatto eco Wasel Abu Yousef, membro di spicco dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. "È un tradimento di Gerusalemme e dei palestinesi. Non vediamo assolutamente alcuna giustificazione per questa libera normalizzazione con Israele”, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri dell'Anp, Riyad al-Malki, ha richiamato l'ambasciatore palestinese in Bahrein "per le consultazioni sui passi necessari" in risposta all'accordo di normalizzazione. Anche la Turchia e l'Iran hanno condannato l'accordo.Anche dal Bahrein, il piccolo Stato-isola a maggioranza sciita, ma governato da regnanti sunniti, sono arrivate critiche all’accordo. “La decisione del Bahrein di normalizzare le relazioni con il nemico sionista è illegittima da entrambe le parti - perché il governo del Bahrein non possiede la legittimità e perché l'entità sionista è essa stessa illegittima", ha detto al-Wefaq, un tempo il più grande partito politico ufficiale del Bahrein in una dichiarazione. Al-Wefaq, composto in gran parte da sciiti del Bahrein, controllava 18 dei 40 seggi nel parlamento del Bahrein prima della primavera araba. Il governo ha sciolto il partito nel 2016, costringendo molti dei suoi leader all'esilio. Ggli sciiti costituiscono circa il 70 per cento dei residenti musulmani del regno, ma la monarchia al potere è sunnita e gode di stretti legami con molti degli altri stati sunniti della regione.Colpisce al momento la mancanza di reazione della Siria del presidente Bashar al Assad, che dopo lo scoppio della guerra ha avviato un dialogo intenso sia con Ankara e Teheran, ma anche con Mosca. “Damasco spera che vi siano dei collegamenti diretti con Abu Dhabi e che vengano inviati i diplomatici nella sede dell’ambasciata degli Emirati in Siria”, ha dichiarato Ehud Yaari, esperto israeliano di Medio Oriente, durante il webinar “The Uae and Israel: rewriting the Middle East playbook?”, organizzato oggi dalla Europe Israel Press Association (Eipa). Sembra, quindi, che gli accordi possano segnare anche un cambio di rotta della crisi in Siria, arginando sia il ruolo dell'Iran, ma anche quello della Turchia, le cui mire nel Mediterraneo orientale preoccupano la quasi totalità degli attori regionali. (Res)