Scuola: Regione Lombardia, per uso mascherine seguire le “linee guida nazionali”

- Relativamente alla ripresa della scuola, Regione Lombardia - in una Nota - chiarisce, ancora una volta, che "per quanto riguarda le istituzioni scolastiche e formative, occorre fare riferimento alle specifiche 'Linee Guida nazionali' emanate per la scuola, che è un luogo non aperto genericamente al pubblico se non per alcune parti comuni che attualmente restano interdette all'ingresso ai fini di prevenzione". Una puntualizzazione necessaria per chiarire che il punto 1.1 dell'Ordinanza regionale n. 604 del 10 settembre 2020 secondo cui "Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto" indica integralmente, per queste tipologie di luoghi, quanto previsto a livello nazionale dall'art. 1 del DPCM 7 agosto 2020 (disposizione quest'ultima a sua volta confermativa di quanto già previsto nei precedenti DPCM). (segue) (Com)