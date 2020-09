Taranto: si fanno consegnare dieci euro per restituirgli bagagli sul treno, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone di origine tunisina, di 35 e 38 anni, senza fissa dimora, regolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in stato di arresto nella stazione ferroviaria di Taranto con l'accusa di estorsione aggravata in concorso, avendo approfittato della evidente condizione di inferiorità di un anziano viaggiatore. La vittima, un ottantaduenne residente nella provincia di Taranto, accompagnato negli uffici di Polizia, ha dichiarato agli agenti di essere partito dalla stazione di Roma Termini e che, in prossimità della stazione di Metaponto, i due stranieri avrebbero occupato i posti vicini. Durante il viaggio, risvegliato da un rumore, si è accorto che i due stavano frugando nella sua borsa, impossessandosi del contenuto. Ha chiesto la restituzione delle sue cose, ma, con tono minaccioso, i due gli hanno fatto capire che avrebbe dovuto dare loro dei soldi in cambio. Spaventato, l’uomo ha consegnato una banconota da dieci euro.(Ren)