Rifiuti: Politi-Cerquoni (Lega), due anni per assessore a Roma e Raggi punta su amici

- Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma, commentano la scelta della sindaca Virginia Raggi di indicare Katia Ziantoni quale nuova assessora ai rifiuti per la Capitale. "Dopo due anni Raggi si ricorda che Roma ha bisogno di un assessore ai rifiuti - spiegano in una nota Politi e Cerquoni -, forse si sarà guardata intorno e per timore di non essere rieletta dalla moltitudine di cittadini sommersi dalla mondezza ha preso la tanto attesa decisione. Finalmente, diranno i più, e invece - proseguono gli esponenti della Lega - a ben guardare la nomina è caduta su Katia Ziantoni, che si occupava di ambiente e spazzatura nel Municipio VI e ora fa il salto in Campidoglio. Il suo triste biglietto da visita è proprio lo stato in cui versa il verde del Municipio VI, nulla è stato fatto durante il suo mandato malgrado le denunce e le segnalazioni delle associazioni territoriali e dei genitori. Non parliamo poi di come è stata gestita la tematica dei rifiuti perché purtroppo è sotto gli occhi e il naso di tutti, Rocca Cencia una su tutti resta ancora aperta, nonostante in campagna elettorale promisero di chiuderla come primo atto. Non c'è nulla da fare - concludono - Raggi continua a gestire la Capitale non puntando sulla qualità ma sull'amicizia, non i risultati ma le poltrone, non il rispetto per i cittadini ma lo spot pubblicitario".(Com)