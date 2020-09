Milano: Svolta nel percorso di digitalizzazione per efficientare il servizio dello sportello Unico Edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- volta nel percorso di digitalizzazione per efficientare il servizio dello sportello Unico Edilizia. Come già anticipato nell'ambito degli incontri tra il Comune di Milano e gli Ordini di Architetti, Ingegneri e Geometri di Milano, a partire da venerdì 18 settembre sarà possibile protocollare digitalmente, attraverso il portale "Impresainungiorno", anche le SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia edilizia) ex articolo 22. Dopo la digitalizzazione delle pratiche CILA avvenuta nei mesi scorsi, che ha consentito la protocollazione di oltre 7.000 pratiche direttamente dal web, ora i professionisti potranno accorciare drasticamente i tempi per la presentazione delle pratiche. Se dal 18 al 27 settembre sarà ancora comunque possibile recarsi al protocollo generale, a partire dal 28 settembre la presentazione delle SCIA ex art. 22, e le relative integrazioni, varianti e le Comunicazione di Fine Lavori potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma "Impresainungiorno", fatta salva la facoltà di avvalersi dell'appuntamento con l'applicativo Only One qualora già prenotato. Come per le CILA anche per le SCIA il pagamento di quanto eventualmente dovuto (diritti, sanzioni ed oneri) dovrà essere effettuato all'interno del portale stesso, tramite PagoPa. Il percorso di digitalizzazione proseguirà nei prossimi mesi per arrivare alla protocollazione telematica anche delle SCIA ex art.23(Com)