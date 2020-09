Egitto: coronavirus, dal 21 settembre allentate misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha adottato oggi una serie di decisioni per allentare le misure per arginare la diffusione del Covid-19, alla luce del calo dei contagi. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri attraverso un comunicato sulla pagina Facebook ufficiale, dopo la riunione in videoconferenza per l'Alto comitato per gestire la crisi sanitaria. L’allentamento delle misure restrittive entrerà in vigore il 21 settembre e prevede: lo svolgimento di funerali all'aperto; la ripresa delle cerimonie di matrimonio nelle sale all'aperto; lo svolgimento di mostre in luoghi all'aperto con tassi di partecipazione non superiori al 50 per cento della capienza. Inoltre, a partire dal 21 settembre riprenderanno i percorsi educativi per gli adulti, le lezioni di alfabetizzazione, il nuoto e l'intrattenimento, seguendo rigide misure di prevenzione. L'Egitto ha visto il record giornaliero di contagi diminuire leggermente nel periodo dal 5 all'11 settembre. Il ministro della Salute, Hala Zayed, ha detto che il tassi di occupazione nei 21 ospedali di isolamento del paese ha raggiunto il 14 per cento, mentre i ventilatori utilizzati sono il 13 per cento. (Cae)