Scuola: Arcuri, entro fine ottobre banchi in tutte le classi

- Abbiamo iniziato la distribuzione dei banchi che concluderemo entro la fine di ottobre. Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, oggi a Vo' Euganeo per l'inaugurazione dell'anno scolastico. "Oggi è un giorno di festa, siamo riusciti a riaprire le scuole in tutta Italia: la prima vera manifestazione del superamento collettivo dell'emergenza. Abbiamo distribuito i dispositivi di protezione individuale nelle scuole", ha aggiunto Arcuri, che sottolinea il grande lavoro svolto dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "A Vò ci sono dall'inizio tutti i banchi che servono. Rendiamo omaggio a una terra che ha avuto un disagio maggiore di quanto hanno avuti altri connazionali", ha dichiarato ancora il commissario.(Rin)