Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), magazzino debiti residui ammonta a 987 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 17,9 milioni i contribuenti che presentano debiti residui da riscuotere: di questi tre milioni sono persone giuridiche, mentre la retante parte riguarda persone fisiche. Così il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera sull’individuazione delle priorità per l’utilizzo del Recovery fund. “Il magazzino dei debiti residui dei contribuenti con l’Agenzia delle entrate ammonta a 987 miliardi: di questi, il 41 per cento circa è di difficile riscossione”, sottolineando che negli ultimi anni sono stati adottati alcuni provvedimenti proprio per smaltire progressivamente il magazzino. (Ems)