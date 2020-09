© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato intorno alle 15 in via Francesco Menzio tra la via del Mare e via Cristoforo Colombo, in zona Acilia a Roma. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono partite da un cumulo di sterpaglie e successivamente hanno coinvolto parzialmente un deposito di materiale edile adiacente. Al momento non risultano persone intossicate dal fumo. (Rer)