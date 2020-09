Scuola: Squeri (FI), inaccettabile oltre 5000 cattedre vacanti a Milano e Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oltre 5000 cattedre vacanti a Milano e Provincia, dove mancano quasi la metà degli insegnanti di sostegno: una situazione inaccettabile che compromette il diritto allo studio e marginalizza gli studenti in difficoltà e le loro famiglie. Qualche giorno fa il Ministro Azzolina assicurava: ‘è tutto sotto controllo', si è visto...”. Lo dichiara il deputato milanese di Forza Italia Luca Squeri. “Mentre il premier si dichiara entusiasta e il ministro Di Maio esprime ottimismo, alunni e famiglie fanno i conti con la mancanza di progettazione e preparazione del governo. Basta prendere in giro i cittadini”, conclude. (Com)