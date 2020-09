Sardegna: cinque migranti algerini sbarcano a Porto Pino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque migranti tutti di nazionalità algerina, sono sbarcati questa mattina sulla spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis. I migranti sono arrivati a bordo di un barchino e , subito dopo aver preso terra, si sono allontanati dalla zona ma sono stati rintracciati dai Carabinieri della stazione di Giba che hanno recuperato anche la barca utilizzata per la traversata. I cinque sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir dove sono stati identificati e visitati. Resteranno in quarantena nel centro per via del Covid. (Rsc)