Difesa: ministra Esteri Spagna, su sede Africom a Rota o Stoccarda decidono gli Usa

- L'eventuale spostamento della sede del comando militare degli Stati Uniti in Africa (Africom), responsabile per le relazioni e le operazioni statunitensi in tutto il continente africano ad eccezione dell'Egitto, da Stoccarda alla base navale spagnola di Rota (Cadice), è una questione di "esclusiva competenza del governo statunitense". Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, nel corso di un incontro con l'omologa di Andorra, María Ubach, sottolineando il "profondo impegno" della Spagna sul fronte della lotta al terrorismo nel continente africano. In tal senso, la ministra degli Esteri ha collegato questo impegno con la presenza del paese iberico nella regione del Shael in Mali "sostenendo gli sforzi europei e internazionali per addestrare esercito e forze dell'ordine per un paese sicuro, pacifico e sviluppato". (Spm)