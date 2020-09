Speciale scuola: Cgil, nel Lazio dati preoccupanti su sostegno ai disabili e assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le tante criticità denunciate dalla Cgil sulla riapertura delle scuole, "particolare attenzione va posta alla condizione dei tanti ragazzi e bambini disabili che il 14 torneranno in classe. Per loro, l'anno scolastico interrotto per l'emergenza Covid ha significato isolamento, solitudine e, spesso, anche regressione. La riapertura delle scuole significa il ritorno alla vita e alla normalità". Si legge in una una di Flc Cgil e Fp Cgil di Roma e Lazio. "Quest'anno più che nei precedenti, circa 2 ragazzi su 3 non troveranno lo stesso insegnante di sostegno né lo stesso operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione o assistente specialistico. I principi di inclusione e integrazione, di cui la continuità è aspetto essenziale, che le norme definiscono non sono nella prassi realizzate", continua la nota. (Com)