تقرير إيطالي: توقعات بتأجيل جولة وزير الخارجية الإيراني إلى أوروبا

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- قال تقرير إيطالي إن طهران تدرس تأجيل الجولة الأوروبية لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي كان من المفترض أن يلتقي نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء، فيما يبدو بسبب ملف حقوق الإنسان.واعتبر التقرير أن إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي أثار الاحتجاجات والغضب في جميع أنحاء العالم لم يكن ليشكل بطاقة جيدة لجولة وزير الخارجية الإيراني.وكانت تقارير قالت نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن ظريف كان يخطط لبعثة إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا من أجل إقناع الأوروبيين بإحباط جهود الولايات المتحدة لإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.من جهتها، نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر من طهران على صلة بالملف القول إن زيارة ظريف إلى روما المقررة يوم الثلاثاء ستؤجل بنسبة كبيرة، موضحة أن سبب التغيير المحتمل للبرنامج غير معروف.وفي حال تقييم الدبلوماسية الإيرانية التأجيل، يبدو أن وزارة الخارجية الإيطالية لم تتلق بعد معلومات من طهران حول التأجيل أو الإلغاء.من جانبه، عقد لوسيو مالان، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا، مقارنة بين زيارة ظريف المحتملة إلى روما وزيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي قبل ثلاثة أسابيع.وأوضح مالان، في بيان، أن الاجتماع "أصبح معروفًا في أربعة أيام فقط لكن هذه المرة سيكون يومين فقط".وأوضح التقرير أنه بالنسبة لقضية أفكاري فالأمر يتعلق بقضية أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان والتي كان من الممكن أن تدفع الدبلوماسية الإيرانية إلى تأجيل الرحلة. (نوفا)