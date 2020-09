Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri nella capitale Bogotà la giornata di pace e riconciliazione, organizzata dalle autorità locali dopo le proteste che hanno scosso la città a seguito della morte di un uomo per mano della polizia. Almeno 13 persone hanno perso la vita nelle proteste registrate a Bogotà e altre città del paese. Oltre 400 persone sono rimaste ferite, di cui 72 colpite da proiettili. “Siamo qui per chiedere perdono a tutte le vittime degli abusi della polizia, ai cittadini feriti e ai cittadini deceduti. Siamo qui per riconoscere la gravità di quanto accaduto. Chiediamo perdono perché questi fatti sono accaduti nonostante le chiare istruzioni di non usare mai armi letali durante le proteste cittadine”, ha detto la sindaca Claudia Lopez in un intervento pubblico. “Riconoscere la gravità di quanto accaduto, ammettere che non doveva accadere è il primo passo indispensabile per costruire un processo di verità e giustizia”. La sindaca ha quindi invitato tutta la cittadinanza ad accendere una candela in onore delle vittime. (segue) (Mec)