Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione (2)

- La capitale Bogotà e altre città della Colombia sono state teatro di accese proteste contro la violenza della polizia, esplose la scorsa settimana dopo la morte dell’avvocato 46enne colombiano Javier Ordonez per mano della polizia. Javier Ordonez è deceduto in ospedale martedì scorso dopo essere stato brutalmente aggredito dalla polizia fuori dalla sua abitazione per avere violato la quarantena imposta nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale l'uomo stava andando con degli amici ad acquistare dell'alcol quando è stato fermato. In un video di due minuti e 18 secondi circolato sui social media si vedono due agenti, muniti di taser, intenti a colpire l'uomo. Nel video si sentono anche le voci di alcuni presenti che implorano gli agenti di smettere. (segue) (Mec)