Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione (3)

- Almeno 65 agenti sono finiti sotto inchiesta per presunto abuso di autorità. La procura, riferisce la stampa locale, ha sequestrato almeno 40 armi da fuoco per verificare il loro utilizzo durante le manifestazioni. Venerdì il ministro della Difesa della Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha chiesto scusa a nome della polizia nazionale per “qualunque violazione commessa”. “In merito alla morte di Javier Ordonez, che ci ferisce e ci indigna, vogliamo trasmettere il seguente messaggio all'opinione pubblica: la polizia nazionale si scusa per qualsiasi violazione della legge o mancata conoscenza dei regolamenti da parte di qualcuno dei membri dell'istituzione", ha detto Trujillo in un video diffuso sui canali social del ministero della Difesa. (segue) (Mec)