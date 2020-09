Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte interamericana per i diritti umani (Cidh) ha condannato l'accaduto. “La Cidh condanna con forza i casi di brutalità e abusi della polizia. Secondo informazioni pubbliche l’8 settembre Javier Ordonez è morto come conseguenza dei colpi e delle scariche elettriche ricevuti da agenti di polizia mentre era a terra”, si legge in una serie di tweet pubblicati dal tribunale internazionale. La Cidh “ribadisce che l'uso della forza da parte delle forze di sicurezza dello Stato deve seguire i principi di legalità, necessità, ragionevolezza e proporzionalità, ponendo al centro la tutela dei diritti di tutte le persone”. La Cidh, inoltre, “ricorda allo Stato il suo dovere di garantire il diritto alla vita, all'integrità e alla libertà di manifestazione”. Gli atti di violenza isolati, sottolinea la Corte, “non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico”. (segue) (Mec)