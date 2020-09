Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, per parte sua, ha lanciato un appello ad evitare un'escalation delle violenze. “Ogni uso eccessivo della violenza, da parte di coloro che sono responsabili della protezione dei cittadini, deve essere indagato a fondo e tempestivamente, gli autori devono essere assicurati alla giustizia e devono essere adottate misure istituzionali per evitare che quanto avvenuto si ripeta”, recita una nota diramata oggi. L’Ue “sostiene gli appelli affinché tutti gli attori mantengano la calma e creino fiducia per evitare ulteriori escalation”. (segue) (Mec)