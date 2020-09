Colombia: proteste contro violenze polizia, a Bogotà giornata di pace e riconciliazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteste simili si erano registrate lo scorso novembre dopo l'uccisione da parte della polizia del 18enne Dylan Mauricio Cruz, ferito a morte durante le manifestazioni in corso nel paese per chiedere riforme sociali ed economiche. L'episodio era stato condannato dalle Nazioni Unite, che hanno puntato il dito contro l’uso eccessivo della forza da parte delle unità antisommossa (Esmad). Il giovane era stato ricoverato per un trauma cranico grave, dopo essere stato colpito da un lacrimogeno o da una bomba stordente sparata dagli agenti delle forze speciali dell'Esmad. (Mec)