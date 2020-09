Russia-Francia: Cremlino, colloquio Putin-Macron su Navalnyj, Bielorussia, Ucraina e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, hanno discusso telefonicamente del caso dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, della situazione Bielorussa, dei conflitti nell'Ucraina orientale ed in Libia. È quanto si legge nella nota diffusa dal Cremlino dopo il colloquio di oggi tra Putin e Macron. "Putin ha sottolineato l'inadeguatezza delle accuse infondate contro la parte russa in questo contesto. Si sottolinea che per chiarire le reali circostanze dell'incidente, è necessario trasferire biomateriali dagli specialisti tedeschi in Russia, una conclusione ufficiale basata sui risultati delle analisi prese, nonché l'avvio di un lavoro congiunto con medici russi. Si è convenuto di contribuire a determinare i parametri di possibile interazione con i partner europei a tale riguardo", si legge nella nota del Cremlino. "Durante lo scambio di opinioni sulla Bielorussia, è stata confermata la posizione di principio russa sull'inammissibilità di qualsiasi tentativo di interferire negli affari interni di questo Stato sovrano e di fare pressioni esterne sulle autorità legittime. Entrambe le parti hanno espresso interesse per la più rapida normalizzazione della situazione, per la risoluzione della crisi con mezzi pacifici, attraverso un dialogo costruttivo", prosegue il comunicato. (segue) (Rum)