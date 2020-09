Russia-Francia: Cremlino, colloquio Putin-Macron su Navalnyj, Bielorussia, Ucraina e Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel contesto dell'esame del conflitto intra-ucraino, è stata espressa preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk del 2015, che rimangono la base insostituibile per la risoluzione", si legge nella nota del Cremlino. "Vladimir Putin ha richiamato una particolare attenzione sui tentativi di Kiev di interpretare questi accordi a modo proprio e di approcciarsi selettivamente al rispetto degli obblighi assunti, anche nel quadro del formato Normandia", prosegue la nota. "Sono state anche toccate le questioni libiche, in particolare è stata sottolineata la necessità di ulteriori sforzi congiunti per attuare le decisioni della conferenza di Berlino, sancite dalla risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha concluso l'ufficio stampa della presidenza russa. (Rum)