Ict: 21-25 settembre 14ma edizione di RemTech Expo, digitalizzazione e sostenibilità i due maggiori driver di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta nella prestigiosa sala degli Arazzi del comune di Ferrara la conferenza stampa di presentazione di quella che si preannuncia come la "più interessante edizione di RemTech". L’annuale edizione di RemTech Expo - Digital edition 2020, quest’anno giunta alla 14ma edizione, si svolgerà dal 21 al 25 settembre interamente su piattaforma digitale. Le due più grandi novità - riferisce una nota di RemTech Expo - sono: la piattaforma digitale che ospiterà i convegni e il volume degli incontri che si terranno in cinque giorni: ben 150 di cui un terzo in lingua inglese. I saluti della padrona di casa Silvia Paparella hanno aperto la conferenza stampa di oggi. "La digitalizzazione e la sostenibilità sono oggi i due maggiori driver di innovazione per disseminare e sensibilizzare i cittadini sull'esigenza di benessere sociale sostenibile che non può non presupporre decise azioni di tutela, rigenerazione e cura del territorio e dell’ambiente", ha affermato Paparella, General manager di RemTech Expo. (Com)