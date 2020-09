Coronavirus: Frailis (Pd), ordinanza Sardegna compromette lotta al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima ordinanza è talmente confusa e pasticciata da compromettere seriamente la lotta al Coronavirus". Lo scrive in una nota il deputato sardo del Pd Andrea Frailis che polemizza così con il presidente della Regione Sardegna e con i parlamentari sardi del centrodestra che hanno difeso le ragioni del governatore. "Il centrodestra la smetta di cercare consenso attraverso una volgare propaganda sulle pelle dei cittadini sardi – spiega Frailis - Questa irresponsabilità può essere pagata a duro prezzo. Il governo nazionale ha fornito alla Sardegna tutta la strumentazione necessaria per attivare le dovute terapie intensive ma dalla Regione registriamo un drammatico ritardo, cosi come denunciamo che di tamponi se ne stanno facendo pochi, troppo pochi. Chiediamo a Solinas e ai suoi sodali di smetterla di scaricare sul governo nazionale responsabilità che sono solo in capo a loro stessi. Da parte nostra ribadiamo che c'è il massimo aiuto e collaborazione per trovare tutte le soluzioni più adeguate per mettere in sicurezza la popolazione, seppur in presenza di una preoccupante e reiterata inadeguatezza del governo regionale". (Rsc)