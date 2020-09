Roma: sgomberato accampamento abusivo viale Pretoriano, Fd'I, "è nostra vittoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sgomberati gli accampamenti abusivi lungo viale Pretoriano a Roma. In una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Stefano Tozzi capogruppo nel I Municipio e Maurizio Esposito, Gianluca Caramanna e Lorenzo Santonocito, consiglieri municipali, spiegano: "Sull'accampamento di viale Pretoriano il Pd in I Municipio, come abbiamo già sottolineato, bocciò il nostro atto. Oggi ne avevano addirittura presentato uno nella capigruppo da votare in consiglio, dove si chiedeva il censimento e di dotare l'accampamento abusivo anche di bagni chimici. Per fortuna, e finalmente, il campo è stato sgomberato come chiedemmo anche al Prefetto e al Questore in un incontro con i nostri rappresentanti istituzionali. Morale della favola: mentre il Pd ancora ci sta pensando e voleva dargli addirittura dei bagni chimici per farli stare meglio, nel mondo reale alla fine ha vinto il buonsenso. Una indubbia vittoria di Fratelli d'Italia I Municipio e del coordinamento romano".(Rer)