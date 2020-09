Roma: 5 chili di droga in casa, arrestati tre giovani a Guidonia Montecelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre persone – due 22enni romani con precedenti e un 20enne di Napoli già agli arresti domiciliari, per reati di droga. Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno fermato uno dei due giovani di Roma a bordo della sua auto, trovandolo in possesso di 130 grammi di marijuana, già divisi in dosi. La successiva perquisizione a casa del fermato, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altri 220 grammi della stessa sostanza, 3.620 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Le indagini hanno permesso di accertare alcune “collaborazioni” illecite dell’arrestato con gli altri due giovani e quindi, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche le loro abitazioni, sempre nel comune di Guidonia. Gli esiti delle verifiche hanno consentito di trovare, a casa del 20enne, 2,8 chili di hashish, 1,4 chili circa di marijuana e 700 euro, mentre a casa dell’altro 22enne, 55 grammi di hashish, 23 grammi di marijuana e 2.200 euro. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati mentre i tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due romani sono stati sottoposti ai domiciliari, mentre il 20enne, che già era agli arresti, è stato portato nel carcere di Rebibbia. (Rer)