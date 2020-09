Scuola: Catalfo, primo giorno speciale, lo Stato c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un primo giorno di scuola "molto speciale". Lo ha scritto su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Per gli studenti, che riscoprono una nuova normalità dopo i mesi più delicati dell’emergenza. Per le famiglie, che stanno partecipando con intensità a questo rientro. E per gli insegnanti, che durante il lockdown hanno svolto un lavoro enorme con la didattica a distanza e che oggi hanno una responsabilità ancora più grande e preziosa. Da mamma prima ancora che da Ministro, alle ragazze e ai ragazzi dico: vivete questo nuovo inizio con responsabilità ed entusiasmo. State costruendo le fondamenta del vostro futuro, siate avidi di conoscenze e generosi di idee". (segue) (Rin)