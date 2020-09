Energia: la Turchia invia una nuova nave per le esplorazioni nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il luogo in cui è stato scoperto il gas naturale è il perimetro Tuna-1, situato a circa 150 chilometri dalla costa della Turchia, all'incrocio tra i confini marittimi di Bulgaria e Romania con le acque territoriali della Turchia e vicino al blocco Nettuno, in Romania, e rappresenta la più grande scoperta di gas nel Mar Nero degli ultimi decenni. La stampa di Bucarest riferisce che non è chiaro in questo momento se la nave Kanuni perforerà nella stessa area della nave Fatih. I dati forniti dall'applicazione di localizzazione della nave Refinitiv mostrano che la nave Kanuni si trova attualmente al largo della costa della provincia di Antalya, nella Turchia meridionale. Negli ultimi anni, la Turchia ha acquistato tre navi di perforazione offshore e ha notevolmente ampliato le operazioni di esplorazione energetica nel Mar Nero e nelle acque contese del Mediterraneo orientale. La Turchia attualmente importa quasi tutta l'energia di cui ha bisogno, e qualsiasi scoperta di gas naturale aiuterebbe anche a ridurre un deficit cronico delle partite correnti che mette sotto pressione la lira turca. (segue) (Rob)