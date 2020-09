Energia: la Turchia invia una nuova nave per le esplorazioni nel Mar Nero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso, Fatih Donmez ha affermato che i dati sismici suggeriscono che vi è un'alta possibilità che altre risorse vengano scoperte nel Mar Nero, e recentemente un funzionario del ministero dell'Energia ha detto che la Turchia spera di annunciare una nuova scoperta in ottobre. Nelle acque territoriali della Romania, otto anni fa, Petrom ed Exxon hanno annunciato di aver scoperto il profondo giacimento di Nettuno, stimato in 42-84 miliardi di metri cubi di gas, la più grande scoperta di gas nel Mar Nero degli ultimi decenni. Questi gas garantirebbero l'autosufficienza della Romania e, se esportati, consentirebbero alla Romania di diventare un hub regionale nella fornitura di gas. Alcuni aspetti relativi alla normativa nazionale stanno tuttavia rallentando questo processo potenzialmente di enorme portata per l'economia romena. (Rob)