Roma: Zannola (Pd), Raggi come Salvini usa la ruspa a viale Pretoriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Partito democratico capitolino Giovanni Zannola commenta lo sgombero degli accampamenti a viale Pretoriano. "L'accoglienza a Roma, per Raggi così come auspicato dalla destra, si realizza con l'ennesimo sgombero attraverso il quale le persone diventano elementi fastidiosi per il decoro urbano - spiega Zannola in una nota -. Quello di stamane, in viale Petroriano, è l'ennesimo intervento senza aver censito e conosciuto prima le persone e senza, anche per questo, aver immaginato progetti di inclusione per esse. Gli sgomberi forzati non sono la soluzione, molte delle persone coinvolte oggi venivano da altri sgomberi come stazione Termini e Baobab experience. Rincorrere un accampamento da uno sgombero forzato all'altro non significa ne agire per restituire dignità alle persone che vi vivono ne tanto meno restituire alla città spazi che non nascono a scopo abitativo. Dove sono i progetti di accoglienza, i luoghi di accoglienza, la presa in carico delle persone? Dove è finita la collaborazione con i municipi e la sala operativa sociale? - si chiede Zannola - La Roma di Raggi più che città dell'accoglienza sta diventando la città della ruspa, inefficace però".(Com)