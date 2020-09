Speciale scuola: Raggi, riqualificate in tempo record aule incendiate dolosamente al Trullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte del 27 agosto la comunità scolastica del Trullo, un quartiere della periferia sud ovest della città, era stata scossa da un grave atto vandalico. Alcuni vigliacchi hanno incendiato due aule della scuola dell’Infanzia La Torta in Cielo di Gianni Rodari, una delle realtà più conosciute e apprezzate dai residenti di quel territorio". Lo scrive in un post su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Un gesto vergognoso compiuto a poche ore di distanza da un altro vergognoso episodio alla vicina Scuola Primaria Carlo Collodi, dove sono stati rubati materiali didattici e diverse attrezzature. Un atto che avrebbe potuto arrecare un grave danno ai bambini in vista della ripresa dell’attività scolastica lunedì prossimo. Non ci siamo lasciati intimorire e in tempo record abbiamo trovato, grazie al lavoro del Dipartimento Simu e dalle imprese di pulizia messe a disposizione dal Municipio XI, una soluzione alternativa per consentire ai bambini di rientrare in sicurezza", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. "Abbiamo allestito tre aule alla scuola Torta in Cielo, capaci di ospitare i piccoli, e allo stesso tempo abbiamo avviato un intervento di manutenzione straordinaria sulle due aule incendiate che consenta di riqualificare tutti gli impianti andati distrutti, di sostituire gli infissi e gli arredi bruciati. Nel plesso scolastico Carlo Collodi è tutto pronto dopo gli interventi di pulizia e ripristino delle attrezzature. Era importante garantire il ritorno a scuola dei nostri bambini in totale sicurezza e ce l’abbiamo fatta. La nostra risposta agli incivili ed a criminali che distruggono i beni comuni e gli spazi pubblici sarà sempre la stessa: laddove sporcano o devastano, noi ripuliamo e ci prendiamo cura concretamente del futuro dei nostri ragazzi", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)