Speciale scuola: Azzolina, sarà anno straordinario, ci vuole pazienza

- "Questo sarà un anno straordinario, siamo al tempo del coronavirus, non possiamo immaginare che la scuola sia esattamente come lo scorso anno. L'importante, in questo momento, è tornare in aula. Dovremo rinunciare a qualcosina ma anche negli anni passati non era una scuola perfetta”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in diretta streaming sul sito del "Corriere della Sera" "Ci vuole un po' di pazienza – ha continuato Azzolina - , ma la scuola ripartirà. Nessuno nega piccole criticità ma le stiamo risolvendo in un periodo difficilissimo. Le assunzioni ci saranno e ad ottobre il concorso si farà. Sono tanti incastri, è un puzzle molto complesso, ma ogni pezzo sta andando al suo posto e, in questo momento, al personale scolastico posso solo dire grazie". (Rin)