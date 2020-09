Speciale scuola: Conte, cuore pulsante Paese, riapertura emozione che vivo da padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì si torna a scuola in gran parte d'Italia. Rivolgo un saluto a tutti voi: ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me ogni primo giorno di scuola. E' un'emozione che vivrò anche io, da capo di un governo che nei mesi scorsi ha lavorato per un ritorno in classe in sicurezza. Ma anche da padre di un figlio che si accinge a tornare a scuola". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio trasmesso sui social, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico. "La scuola è il cuore pulsante del nostro Paese - ha spiegato -. E' un luogo di accoglienza particolarmente prezioso, che accompagna i ragazzi nei processi di crescita. Nella scuola si concentrano tutti i progetti di un futuro migliore". (Rin)