Speciale scuola: Piemonte, Allasia, inizio anno scolastico sia ritorno alla normalità

- “I miei auguri vanno agli alunni, ai genitori, e a tutto il personale di ogni istituto piemontese affinché questo giorno possa rappresentare la ripresa dell’anno scolastico ed il ritorno alla normalità attraverso la condivisione di quegli spazi la cui mancanza ci ha profondamente segnati a causa del Covid-19". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, per l'inizio dell'anno scolastico. "Per alcuni, i più piccoli, è l’inizio di un nuovo cammino, che stagione dopo stagione, li porterà sino alla matura età - prosegue Allasia - . La scuola, l’istruzione, gli allievi di ogni fascia d’età rappresentano il futuro ed è dovere delle Istituzioni difenderlo e garantirlo attraverso l’impegno, la costanza ed il rispetto delle norme di distanziamento e tutela personale. Buon inizio e in bocca al lupo a tutti!". (Rpi)