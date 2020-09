Mali: giunta militare propone transizione di 18 mesi, è spaccatura con l'opposizione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrano emergere le prime spaccature tra la giunta militare al potere il Mali dopo il colpo di Stato dello scorso 18 agosto e il Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la piattaforma della società civile promotrice delle proteste dei mesi scorsi contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Dopo aver mostrato un'apertura di credito nei confronti dei golpisti in vista del periodo di transizione, la piattaforma ha infatti respinto la proposta del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp, la giunta militare) per la nomina di un governo di transizione di 18 mesi guidato indifferentemente da un civile o da un militare, proposta avanzata al termine del primo round di consultazioni tenute nel fine settimana a Bamako con i rappresentanti dell'opposizione e della società civile per la definizione di una tabella di marcia per il ritorno di un potere civile. Nel documento presentato sabato, il Cnsp ha proposto un periodo di transizione di 18 mesi che porti a regolari elezioni e guidato da un esecutivo ad interim affidato “indifferentemente” ad un civile o un militare; il presidente di transizione - si legge - dovrà inoltre essere assistito da un vicepresidente ed operare in collaborazione con un Consiglio nazionale di transizione, che sarà formato da 121 membri e che fungerà da Assemblea nazionale, e da un governo di 25 ministri. Secondo quanto annunciato dal portavoce dei colloqui Moussa Camara, inoltre, il presidente e il vicepresidente saranno scelti da un gruppo di persone nominate dal Cnsp. (segue) (Res)