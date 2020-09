Mali: giunta militare propone transizione di 18 mesi, è spaccatura con l'opposizione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il M5-Rfp, la proposta avanzata dalla giunta al potere “non riflette le opinioni e le decisioni del popolo maliano”. In un comunicato rilasciato in risposta alla nota dei militari, l’opposizione accusa il Cnsp di non aver riassunto il reale esito dei colloqui tenuti fra le parti, respinge la possibilità che la guida dell’esecutivo possa essere affidata indifferentemente “a un civile o un militare” e chiede con forza che il futuro esecutivo sia a guida civile. “L’M5-Rfp rileva, al termine delle consultazioni nazionali del 10, 11 e 12 settembre 2020 sulla transizione, che il documento finale letto durante la cerimonia di chiusura non è conforme alle deliberazioni risultanti dai lavori", si legge nella nota. Tra le critiche mosse dalla coalizione c'è poi il mancato riconoscimento del ruolo dell’M5-Rfp "e dei martiri nella lotta del popolo maliano per il cambiamento", la cui scelta è ricaduta su una transizione guidata da una personalità civile. L’M5, inoltre, denuncia “intimidazioni, pratiche antidemocratiche e sleali” nella fase di redazione del documento, e accusa la giunta di avere come unico obiettivo quello di restare al potere. "L’M5-Rfp condanna quindi l'atteggiamento unilaterale di mancata considerazione di molti punti del documento che non erano stati oggetto né di rigetto né di riserva in alcun gruppo (presente ai colloqui). Questi includono gli incontri nazionali sulla rifondazione, l'organo di gestione del meccanismo di controllo della transizione, l'alto consiglio consultivo. Di conseguenza, l'M5-Rfp denuncia le intimidazioni e le pratiche antidemocratiche degne di un'altra epoca contro le quali la lotta per il cambiamento e la rifondazione è stata avviata”, si legge nel testo. (segue) (Res)