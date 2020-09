Mali: giunta militare propone transizione di 18 mesi, è spaccatura con l'opposizione civile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spaccatura avviene in un momento delicato per il Paese, sottoposto a forti pressioni dalla comunità internazionale. È infatti prevista per domani, 15 settembre, la scadenza dell'ultimatum imposto al Cnsp dai leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per nominare un presidente e un primo ministro civili e avviare la transizione ed il Paese verso nuove elezioni. E sempre domani è previsto un nuovo vertice regionale in Ghana, dove verrà nuovamente avanzata l'ipotesi di revocare le sanzioni commerciali e finanziarie imposte al Paese in seguito al colpo di Stato dello scorso 18 agosto. La questione era stata sollevata anche all’ultimo vertice, tenuto lo scorso 7 settembre a Niamey: in quel frangente, tuttavia, la Cedeao aveva confermato le sanzioni imposte al Mali, accogliendo al contempo con favore i passi compiuti dalla giunta per l'avvio dei colloqui con i partiti politici e i gruppi della società civile. Già al vertice dello scorso 28 agosto, del resto, i leader Cedeao avevano ribadito la richiesta di un periodo di transizione guidato dai civili e che non fosse superiore a 12 mesi, mentre il presidente nigerino Mohamed Issoufou (presidente di turno della Cedeao, ora sostituito dal presidente ghanese Nana Akufo-Addo) aveva sostenuto la necessità di confermare le sanzioni imposte alla giunta militare di Bamako definendole “necessarie” per eliminare l’abitudine dei colpi di Stato nel continente. (segue) (Res)