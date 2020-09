Mali: giunta militare propone transizione di 18 mesi, è spaccatura con l'opposizione civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto, il nuovo vertice di domani avrà l'obiettivo di fare il punto sulla situazione e di valutare possibili sviluppi dopo i recenti sviluppi in Mali. Sullo sfondo, le pressioni da parte della comunità internazionale per una rapida transizione verso la formazione di istituzioni civili e democratiche: tale richiesta è stata ribadita più volte nelle ultime settimane dall'Unione europea e dalla Francia, Paesi impegnati anche militarmente sul territorio africano, ma anche dall'Italia. La scorsa settimana, ad esempio, la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha presieduto una videoconferenza informale cui hanno preso parte rappresentanti di Francia, Germania, Spagna, Ue e dell’Alleanza Sahel: in quel frangente è stato ribadito il sostegno italiano alla mediazione della Cedeao, inclusi la richiesta della rapida formazione di un nuovo esecutivo di transizione a guida civile, verso successive elezioni in tempi ragionevoli. “L’Italia auspica che la transizione possa rappresentare un’opportunità di cambiamento futuro reale, verso la creazione di istituzioni inclusive, elette democraticamente, e più vicine alle aspettative ed esigenze della società maliana. Ciò anche affinché il Mali possa rappresentare un nuovo modello positivo di governance nel delicato quadro regionale saheliano”, ha detto la viceministra. (segue) (Res)